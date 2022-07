La Santa di oggi, 29 luglio, è Santa Marta di Betania

Discepola di Gesù

La vita della Santa

Nasce a Betania (Cisgiordania). Sorella di Lazzaro e di Maria di Betania.

Per la Chiesa Cattolica è protettrice delle massaie e delle casalinghe.

Per il Vangelo Marta appare come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere l’ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene in ascolto delle parole di Gesù.

La leggenda racconta che Marta viene esiliata con Maria e Lazzaro dagli ebrei. Allora si recano in Provenza dove la Santa opera numerose conversioni e fonda così un monastero che ospita una trentina di vergini. Vi rimane fino alla morte.