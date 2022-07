Sagre, concerti: è una domenica di eventi

ALESSANDRIA - Siete pronti a una domenica sera speciale? Gli appuntamenti in provincia non mancano di certo. Eccone alcuni.

A San Giuliano Nuovo, rabaton, pasta e fagioli e salamini sono i piatti forte della Sagra dei sapori della Fraschetta. Si cena anche (con menù di carne e pesce) a Fubine, mentre il pesce è protagonista della festa di Frugarolo.

In Monferrato, buon cibo anche a Cerrina, alla frazione Madonnina di Serralunga e a San Giorgio, mentre a Oviglio stand gastronomico aperto alle 19, poi ballo.

A Ricaldone c'è Elio

Per chi ama la musica, imperdibile Elio (senza Storie tese) a Ricaldone per il suo personalissimo tributo a Enzo Jannacci, mentre la cove band di Vasco Rossi, Asilo Republic, suonerà a Lu Monferrato.

L'isola in collina

"Discoteca silenziosa" (con musica in cuffia, alla corte Solferino di Novi Ligure, dalle 21.30. I dj Franco Frassi e Marco Pasquero, invece, dalle 21 animeranno la festa del quartiere Cristo di Alessandria, in via Gandolfi.