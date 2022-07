Sbanda e finisce contro un albero: muore 40enne

SAN SEBASTIANO CURONE - Quando sono arrivati i medici del 118, le condizioni di Fabio Iamiglio, 40 anni, erano disperate. Rianimato sul posto dell'incidente è stato trasportato all'ospedale di Tortona dove, però, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Iamiglio è rimasto vittima di un incidente autonomo avvenuto la scorsa notte, poco prima delle 3, a San Sebastiano Curone, lungo la strada provinciale 100.

L'uomo era alla guida della sua utilitaria quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha sbandato finendo contro un albero che si trovava a bordo della carreggiata, ma dalla parte opposta alla sua direzione di marcia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Villarvernia.

Le indagini sono in corso, la salma è già stata messa a disposizione dei famigliari per la sepoltura.