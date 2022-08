Arriva il nuovo asfalto lungo la 'Colla'

VALENZA - Sono in corso lavori di rifacimento al manto stradale lungo la ‘Colla’, la Sp 494. «Abbiamo deciso questo intervento in virtù delle molte richieste pervenuteci, dai valenzani e anche dal sindaco Maurizio Oddone. L’intervento prevede anche la scarificazione (in pratica la rimozione dei vecchi strati di asfalto prima della posa dei nuovi nda) - spiega Federico Riboldi, consigliere provinciale con delega a lavori pubblici e viabilità – Ormai abbiamo deciso di agire sempre così e sul territorio provinciale ci stiamo portando finalmente ‘in pari’, in un paio d’anni potremo definire accettabile ovunque la situazione». Soddisfatto Fabrizio Sanfilippo, presidente nazionale del Movimento dei Diritti, spesso critico sullo stato della ‘Colla’ e autore di diversi appelli per la sua sistemazione.