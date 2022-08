Grigi, due ai saluti. Quasi tre

ALESSANDRIA - Uno in meno nel gruppo dei 'superstiti', i giocatori liberi di accasarsi in altri club (così ha detto e ribadito Luca Di Masi), che in attesa si allenano ad Alessandria.

Alla terza seduta, ieri mattina, a Centogrigio non c'era più Simone Palombi, già a Pordenone per le visite. Domani il primo allenamento, mercoledì la firma, la formula è prestito con diritto di riscatto.

Non si è neppure presentato sabato al raduno Matteo Di Gennaro, obiettivo della Triestina: trattativa che i due ds, Fabio Artico e Giancarlo Romairone, dovrebbero chiudere entro metà settimana.

C'è anche una partenza probabile, quella di Michele Marconi: non verso Ascoli, il ds dei bianconeri ha smentito ogni interessamento, ma verso il Sudtirol, che cerca ancora un attaccante e valuta anche il profilo del numero 9 grigio.

Alessandria, il raduno prima degli addii L'Ascoli interessato a Marconi. Palombi ancora qui, ma il Pordenone insiste

Il numero, e il peso, dei contratti si sta riducendo: per chi vuole comprare può essere il momento per accelerare, perché ogni giorno passato può avere conseguenze negative su un campionato che inizierà tra 27 giorni.

Intanto a Palermo, nello scouting per la panchina, sarebbe stato sondato pure Moreno Longo (che avrebbe dato la disponibilità), anche se Eugenio Corini resta ancora in vantaggio.

Da oggi allenamenti alla Michelin, sempre sedute separate, ma anche con l'aggiunta di chi ha completato le visite mediche: Pisseri, Kolaj, Giorno e cinque dei sette under. A dirigerle Fabio Rebuffi, nello staff allargato da oggi anche Mauro Guaraldo.