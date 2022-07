Il santo di oggi, 1 agosto, è San Pietro Favre

Sacerdote gesuita

Villaret (Francia), 13/4/1506 - Roma, 1/8/1547

Sviluppa una profonda amicizia con Francesco Saverio e Ignazio da Loyola, durante un suo soggiorno a Parigi. Nel 1530 ottiene la laurea in legge e nel 1534 viene ordinato sacerdote e nella cattedrale di Montmartre celebra la messa nella quale vengono pronunciati i voti dei primi componenti della Compagnia di Gesù. Fonda la prima comunità della Compagnia di Gesù in Germania e svolge la sua missione di predicatore in Belgio, Portogallo e Spagna. Sua particolarità è non accettare compensi in denaro per i suoi servizi spirituali. Muore, dopo un estenuante viaggio per partecipare al concilio di Trento, tra le braccia dell'amico Ignazio. I suoi resti sono collocati nella chiesa del Gesù a Roma, ma vengono successivamente perduti. Nel 2013 viene canonizzato.

https://www.famigliacristiana.it/articolo/san-pietro-favre-il-globetrotter-del-vangelo-amato-dal-papa.aspx