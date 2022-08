Sopralluogo al Cristo, Abonante: "La città può migliorare"

Un primo passaggio, significativo, nell'ambito di un percorso che dovrà coinvolgere tutti i quartieri di Alessandria. E' questo il senso del sopralluogo di questa mattina al Cristo, con il sindaco Giorgio Abonante e gli assessori Falleti, Mazzoni e Serra che hanno partecipato in prima persona per rendersi conto di criticità e segnalazioni.

Dopo il ritrovo in via Parri 8, nella sede dell'associazione Commercianti del quartiere Cristo, si è poi partiti per un tour all'interno del quartiere: diverse le tappe, dal villaggio Fotolvotaico a piazza Pertini, da via Casalbagliano a via Maggioli.

"In un processo del genere - spiega Abonante - è fondamentale collaborare con chi vive sul territorio e conosce bene le varie problematiche. In questo senso l'esperienza del Cristo, con l'impegno costante di tutte queste realtà, è veramente molto preziosa. La città, nel suo complesso, può sicuramente trarne beneficio e migliorare".

"Da parte nostra - aggiunge l'assessore al Decoro Urbano, Claudio Falleti - c'è la massima disponibilità ad ascoltare e a programmare i singoli interventi. Il Cristo è un quartiere poloso, molto importante in ambito cittadino e merita la massima attenzione".

"Siamo soddisfatti per la risposta che abbiamo ricevuto in termini di presenza e di partecipazione - fanno sapere da Commercianti e Commissione Sud - il segnale è senza dubbio di grande rilievo. Il lavoro da fare non manca, adesso speriamo che si possa iniziare a intervenire in maniera concreta".