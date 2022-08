Spalto Borgoglio: ladri traditi dalle impronte delle scarpe sul balcone, arrestati

ALESSANDRIA - Sono stati arrestati per furto. Il provvedimento contro due albanesi è stato convalidato questa mattina in Tribunale ad Alessandria. I difensori (Carlo Grassi e Maddalena Bassano) hanno chiesto termini a difesa per valutare eventuali riti alternativi per cui l'udienza è stata rinviata al 28 novembre. Sono stati rimessi in libertà ma per loro il giudice ha disposto l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.

I due, traditi dalle impronte delle scarpe sul balcone, sono stati bloccati ieri pomeriggio, mercoledì, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alessandria. Sono stati sorpresi immediatamente dopo il colpo in un appartamento di spalto Borgoglio, ad Alessandria. Si erano rifugiati in uno adiacente a quello appena derubato.

L’allarme è scattato quando un'alessandrina, tornando a casa, ha notato che nel suo appartamento era stato commesso un furto. La porta era aperta e all’interno si sentivano rumori.

Sul posto sono subito giunti i Carabinieri. Nell'appartamento c'erano i segni evidenti del furto, i ladri, però, se ne erano andati dopo essersi impossessati di preziosi per un ingente valore. Poco più di ventimila euro.

A quel punto sono scattate le indagini. I militari hanno notato impronte di scarpe sul balcone che portavano all’appartamento confinante. Ed è lì che poi i due sono stati raggiunti.

Dopo un primo tentativo di giustificare la loro presenza tra quelle mura in quanto ospiti di un amico, i ragazzi hanno poi ammesso.

La refurtiva è stata recuperata e restituita. In quel luogo sono stati sequestrati anche arnesi atti allo scasso. Durante la perquisizione personale sono spuntati anche di 80 grammi di marijuana.