Chiuso temporaneamente il ponte Tiziano

La Polizia Municipale di Alessandria ha temporaneamente chiuso il ponte Tiziano e via Tiziano in attesa dell'intervento di messa in sicurezza di una pianta pericolante.

Come specifica il Comune sul proprio profilo Facebook, la causa è un grosso ramo che si è staccato e rischia di cadere sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo e la viabilità verra ripristinata entro la serata.