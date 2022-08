Mondiali U20, Ludovica Cavo chiude al 7° posto

CALI - Non c'è la medaglia, ma una finale ai Mondiali U20 è un grande traguardo per Ludovica Cavo.

Che a Cali, nei 400hs, la sua specialità chiude al 7° posto, 58''76 per lei, un secondo più lenta rispetto alla batteria, in cui aveva fatto il primato personale, e miglior tempo, 57''77, quasi ripetendosi in semifinale, 57''78.

In corsia 1, l'allieva di Roberta Grassi fatica un po' in partenza, poi recupera, ma davanti volano. E' lei, comunque, la migliore delle azzurre, con margini di miglioramento, e precede Serramondi, l'altra italiana, alla vigilia della rassegna iridata in Colombia detentrice la miglior prestazione mondiale dell'anno.