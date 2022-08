Incidente: muore Marco, il fratello di Simone Breggion

CASTELNUOVO SCRIVIA - La vittima dell'incidente della scorsa notte è Marco Breggion, 32 anni, fratello di Simone Breggion, il 36enne tragicamente scomparso esattamente un mese fa ad Alessandria.

Su quanto avvenuto la scorsa notte stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Tortona. Dalle prime ricostruzioni, Marco Breggion, alla guida di una Polo, nell'affrontare una curva avrebbe perso il controllo del mezzo attraversando la corsia opposta e finendo poi contro un albero. Sul posto, oltre ai militari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma per lui non c'era più nulla da fare.

La salma è già stata messa a disposizione dei famigliari e si trova all'obitorio di Tortona. Marco e la mamma Tiziana avevano organizzato per domani, domenica 7 agosto 2022, una celebrazione in ricordo di Simone. Questa notte la donna è stata avvertita dagli inquirenti della tragedia che l'aveva colpita. La seconda drammatica in un mese: Tiziana in queste quattro settimane ha perso entrambi i figli.