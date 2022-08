Oggi Vignale cerca un altro scudetto

VIGNALE MONFERRATO - Partire coi favori del pronostico significa poco. E' comunque una finale, quella di oggi. Vignale ci arriva da campione in carica e da primo in classifica nella stagione regolare. Di fronte, però, c'è un Calliano che sul campo di Grazzano Badoglio (assegnato per sorteggio) non solo ha già vinto ma ha saputo ben comportarsi.

Oggi, domenica, alle 16, va in scena la finalissima del torneo di tamburello a muro. In palio lo scudetto. Saranno, così si immagina, quattro ore di battaglia, punto a punto. Sugli spalti 800 persone circa e l'entusiasmo che contraddistingue eventi di questo genere.

Il quintetto di Vignale è guidata da Samuel Valle, un campione col tamburello in mano. Ha vinto a campo libero e, nel 2021, al suo debutto a muro, ha trascinato i monferrini verso lo scudetto. Sarà lui l'uomo decisivo di una squadra che è esattamente la stessa che trionfò 12 mesi fa.