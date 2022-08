La santa di oggi, 8 agosto, è Santa Bonifacia Rodriguez Castro

Maria nasce a Salamanca, in Spagna, nel 1837 in una famiglia di artigiani profondamente religiosa. Inizia a lavorare giovanissima in una fabbrica di corde e qui ha modo di confrontarsi con le dure condizioni di lavoro delle operaie che faticano duramente in cambio di una retribuzione minima. Decide allora di aprire nella sua abitazione un laboratorio che produce cordoni e passamanerie. Il suo desiderio è quello di entrare a far parte delle Domenicane ma il suo direttore spirituale la invita a fondare la Congregazione delle Serve di san Giuseppe che sarà molto vicina alle problematiche delle lavoratrici costrette a iniziare a lavorare fin dalla tenera età per evitare i pericoli cui possono andare incontro le ragazze senza troppi mezzi.

Nel 1874 insieme ad altre sette ragazze prende l'abito religioso con il nome di Bonifacia. Le sue religiose svolgono il lavoro manuale accanto alle operaie che vengono ospitate nei loro laboratori. Queste comunità vengono chiamati “Laboratori di Nazareth” e sono una testimonianza diretta che si possa avere un'attività lavorativa che sia fonte di fraternità tra i lavoratori senza degradare la dignità della persona. Qualche anno più tardi, nel 1882, le viene annunciata la sua sostituzione da parte di un'altra superiora, alla guida della Congregazione. Bonifacia, profondamente delusa, decide così di fondare una nuova comunità per accogliere ragazze disoccupate e insegnare loro un mestiere.

La spiritualità di Bonifacia è basata sulla santificazione del lavoro insieme a una vita semplice e di preghiera nell'imitazione di Gesù. La santa è molto devota all'Immacolata e a San Giuseppe. Muore a 68 anni in fama di santità circondata dall'affetto delle sue consorelle. Viene canonizzata nel 2011 e il suo corpo è venerato a Salamanca.