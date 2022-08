Alessandria, amichevole con il Toro Primavera

ALESSANDRIA - Secondo test per l'Alessandria: dopo la partitella in famiglia con la Primavera/2 di sabato mattina, ancora una formazione Primavera per il gruppo di Fabio Rebuffi.

Domani, mercoledì, alle 16.30, al Michelin Sport Club, amichevole con i granata di Giuseppe Scurto, tecnico ex Roma, reduce dal 4° posto al Memorial Mamma e Papà Cairo, sconfitti in semifinale dal Milan e nella sfida per il terzo posto dalla Juventus.

Di fatto quasi un confronto di pari età, perché la rosa attuale dei Grigi è composta da tre 2002, quattro 2003 e alcuni 2004 e 2005. Il tecnico potrebbe anche utilizzare, come già sabato, alcuni dei giocatori in uscita. Nell'allenamento di oggi Rebuffi ha diviso i gruppi e ha provato schemi e movimenti prima con tutti gli Under e poi con gli ex B e altri giovani.

Campionato dal 4 settembre Slitta a data da destinarsi l'inizio della Coppa Italia. Per i calendari, però, l'attesa si allunga

Aristidi Kolaj ha svolto il lavoro atletico, ma non ha partecipato alla fase con la palla: potrebbe trattarsi di un affaticamento da preparazione. Il giocatore, però, sembra essere vicino al trasferimento. Su di lui l'interesse del Pescara.

Parodi: "Ciao, popolo grigio" Un saluto speciale dopo la firma del biennale con l'Entellla

Da Bolzano ancora contatti per Marconi, anche se per il Sudtirol la priorità delle ultime ore è individuare il sostituto di Zauli, dopo il divotzio lampo.