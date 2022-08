La Santa di oggi, 11 agosto, è Santa Chiara

Vergine

La vita della Santa

Nasce ad Assisi il 16 luglio 1194 da famiglia nobile che abbandona molto presto per seguire le orme di San Francesco d’Assisi. Rimane colpita dal suo di spogliarsi degli abiti e degli averi per donare tutto ai poveri e vivere una vita di preghiera e di dedizione al Signore. La madre Ortolana, una donna molto pia, insegna alla figlia a seguire le parole del Signore, la preghiera e l’umiltà d’animo. Assieme a lei Chiara impara a recitare il rosario e a meditare. Ma sarà l’esempio di San Francesco a ispirare tutta la sua vita e le sue opere.

A diciotto anni fugge di casa con l’intento di lasciarla per sempre e si rifugia nella chiesa di Santa Maria degli Angeli dove viene accolta da Francesco e dai suoi frati. Chiara spiega al santo di essere in cerca di Dio e fa così il gesto di deporre ogni suo avere. Francesco comprende subito l’animo della giovane, la accoglie tra i suoi frati, le taglia i capelli secondo il costume della penitenza e la porta nel monastero benedettino di Sant’Angelo di Panzo (vicino ad Asssisi). Solo allora la famiglia comprende le forti motivazioni della giovane così si sistema accanto alla chiesa di San Damiano e qui comincia a radunare altre donne desiderose di abbracciare la vita religiosa e la nuova regola di povertà che la santa predica e porta ad esempio per tutte.

L’ordine fondato da Chiara viene dapprima conosciuto come delle Damianite, ma poi prende il nome di Ordine delle Clarisse che mantiene ancora oggi.

La morte della Santa

Chiara vive gli ultimi anni sempre a letto. Muore a San Damiano l’11 agosto del 1253.

Dopo solo due anni, nell’agosto del 1255, papa Alessandro IV la proclama santa. Dichiarata da papa Pio XII patrona delle telecomunicazione e della televisione.