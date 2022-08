Il 12 agosto è la Giornata internazionale della gioventù

Il 12 agosto ricorre la Giornata internazionale della gioventù istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre del 1999 con lo scopo di sottolineare l'importanza del ruolo dei giovani all'interno della società.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto il valore fondamentale dell’inclusione dei giovani nel sostenimento della pace e della sicurezza, riaffermando la centralità del loro ruolo nella risoluzione dei conflitti e nel determinare il successo delle operazioni di mantenimento e costruzione della pace.

Il tema di quest'anno è "Solidarietà intergenerazionale: creare un mondo per tutte le età" con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sugli ostacoli dell'ageismo come discriminazione, pregiudizio o marginalizzazione di una persona in relazione all’età, che subiscono soprattutto giovani e anziani causando effetti dannosi sulla società.