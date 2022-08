Al Cristo, dopo i Divina, arrivano gli Anni Sessanta

ALESSANDRIA - Continuano gli appuntamenti al quartiere Cristo di Alessandria. Domani, lunedì, Ferragosto con un tuffo negli Anni Sessanta in compagnia di Wilma Goich, Dino e Paky dei Nuovi Angeli. Da "Gli occhi miei" a "Donna Felicità", un ricco menù di canzoni intramontabili, il tutto in piazza Zanzi dalle 21 (in caso di maltempo, trasferimento alla Soms di corso Acqui).

Gli eventi continueranno sabato 20 con il cabaret nel cortile di corso Acqui 96 (ospiti Teatro d'appendice & Friends) e, in contemporanea, al CentoGrigio di via Bonardi, seconda edizione del torneo di calcio promosso dall'Associazione Commercianti; in campo (dalle 20) Valenzana Mado, Juniores Nazionale del Casale e Luese Calcio Cristo.

Wilma Goich

Ieri, molta gente per il concerto dei Divina, promosso dall'Alessandria Calcio Femminile, e successo anche per la serata di ballo in piazza dell'Aeronautica, con i Mambo.