Il santo di oggi, 14 agosto, è San Massimiliano Maria Kolbe

Sacerdote, minore conventuale e martire

Zdunska Wola (Polonia), 8-1-1894 - Auschwitz (Polonia), 14-8-1941

Nel 1907 entra nel seminario dei Frati Minori Conventuali di Leopoli, poi risiede a Roma per 7 anni dove si laurea in filosofia e in teologia e dove viene ordinato sacerdote. Tornato in Polonia si dedica con impegno alla Milizia dell'Immacolata e fonda un convento-città vicino Varsavia, dove, nel 1939 quando la Polonia viene invasa dai tedeschi, vengono accolti più di 2.000 tra ebrei e perseguitati di ogni razza e religione. Nel 1941 Padre Kolbe viene arrestato dai nazisti e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. In quel luogo di tortura e dolore, insegnerà ai prigionieri a pregare e a perdonare. Muore eroicamente sostituendosi ad un prigioniero destinato a perire di fame e stenti. Nel 1982 viene canonizzato da Giovanni Paolo II, alla presenza di quel prigioniero, ancora in vita, che si salvò grazie al sacrificio del sacerdote. Massimiliano Kolbe è eroe nazionale polacco.