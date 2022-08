Il santo di oggi, 15 agosto, è San Tarcisio di Roma

Martire

Roma, ? - Roma, 15-8-257

E' uno tra i martiri più famosi della Chiesa. Ancora molto giovane, il suo compito è portare l'Eucaristia ai cristiani carcerati. Viene scoperto da un gruppo di pagani e lapidato a morte. Viene sepolto insieme a papa Stefano I sulla via Appia e in un secondo momento le sue reliquie vengono collocate insieme a quelle di altri martiri, in san Silvestro in Capite. Tarcisio è patrono dei chierichetti e degli aspiranti dell'Azione Cattolica.

