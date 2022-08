Cinque Stelle, oggi il voto degli iscritti

ALESSANDRIA - "Sarà importante avere una rappresentanza alessandrina del nostro Movimento in Parlamento. Siamo naturalmente a disposizione, ricordando che i Cinque Stelle sono gli unici che danno la possibilità alla gente di scegliere".

L'avvocato Giuseppe Castagna torna a mettersi in gioco, dopo l'esperienza del 2018. Si presenta alle Parlamentarie, ovvero alla consultazione fra gli iscritti del M5S che oggi, fino alle 22, possono scegliere tra chi ha deciso di inoltrare candidatura e ha ottenuto l'approvazione dai vertici. "I più votati entreranno in lista e il numero di preferenze determinerà la posizione" spiega Castagna.

Cinque stelle, i candidati alle Parlamentarie Martedì le votazioni. Almeno sette gli alessandrini in lizza

Lui si è presentato per la Camera, nel collegio alessandrino. Sa che è una partita complicata, "ma vale la pena giocarla" dice. Per il Senato, riflettori puntati su Susy Matrisciano, parlamentare uscente e in cerca di una conferma per uno scranno a Palazzo Madama. Non sarà semplicissimo.

"Io però credo che i Cinque Stelle possano ottenere un risultato superiore rispetto a quello indicato dai sondaggi" è la previsione di Castagna.

Tre schede

Gli iscritti che votano via web hanno a disposizione tra schede: una per scegliere i candidati alla Camera, una per quelli del Senato e una per approvare o meno i 15 nomi scelti dal leader del Movimento, Giuseppe Conte, ai quali presumibilmente viene garantito un "posto di favore" nelle liste (a scapito, evidentemente, di chi è scelto direttamente dagli iscritti...).

Il Piemonte, nel "blocco contiano", è rappresentato da Chiara Appendino, già sindaco di Torino.