Jacobs nella storia, la provincia in festa

MONACO - Prima di lui solo Valeryi Borzov e Linford Christie: Marcell Jacobs è campione europeo nei 100 metri dopo aver vinto l'oro olimpico, impresa che è nella storia.

Un successo che fa esultare tutta la provincia: Novi, dove vive la famiglia di Nicole Daza la compagna del velocista, Tortona dove è cresciuto Paolo Camossi, il suo allenatore, e Alessandria, perché anche al campo scuola Jacobs ha fatto, in passato, qualche apparizione, per lavorare sulle partenze.

Un successo eccezionale, in una annata tutta in salita: partecipazione alla rassegna continentale in dubbio fino all'ultimo dopo i problemi fisici, che lo avevano costretto a rinunciare alle semifinali ai Mondiali a Eugene, un mese fa.

Ci ha creduto l'atleta, che ha stretto i denti e non si è mai arreso, e tutto il suo staff, soprattutto Camossi, che negli ultimi allenamenti ha anche corso al suo fianco, tecnico e pure motivatore.

Sulla pista di Monaco prima 10'' netti, miglior tempo di semifinale, e 9''95 in finale, per lasciarsi alle spalle gli inglesi.