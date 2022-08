Emergenza idrica: Voltaggio revoca l'ordinanza

Il Comune di Voltaggio ha revocato l'ordinanza relativa all'emergenza idrica: "La tanto attesa pioggia - si legge in un comunicato dell'amministrazione - ci ha fatto il dispetto di annullare la Notte Bianca prevista per questa sera, rinviata a sabato 27 agosto, ma in compenso, anzi molto più che 'in compenso', ci ha annaffiato orti, giardini e boschi, prevenendo anche incendi".

L’amministrazione ha dunque subito approfittato della nuova situazione per fare il punto sulla questione acqua, "constatando che in Rio Lavagetto si è passati da 270 a 400 litri di acqua in arrivo al minuto, si è deciso di staccare la pompa di attingimento, mettendo a punto gli ultimi dettagli per l’apertura dell’impianto dell’acquedotto delle Gattare (i tecnici incaricati e il personale comunale ci si erano dedicati a fondo e con successo nelle settimane scorse), decidendo dunque di revocare le due ordinanze sul contenimento del consumo idrico. Voltaggio è ritornata alla normalità idrica e l’amministrazione sa già che il Rio Morsone, sempre rapido ed energico nel suo scorrere, ha portato in piscina un tronco d’albero...".