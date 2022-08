Il Santo di oggi, 18 agosto, è Sant'Agapito Martire

La vita del Santo

Agapito, nacque a Palestrina intorno al 259 e apparteneva a una nobile famiglia romana, con vasti possedimenti terrieri in Provincia. Il ragazzo era cresciuto nella fede cristiana come tutti i componenti della famiglia. Nel 274, al tempo dell’Imperatore Aureliano, venne introdotto in Roma il culto del Sole di Emesa come religione di Stato e l’imperatore fu onorato come personaggio divino. In conseguenza di ciò iniziò una persecuzione a tutti i cristiani.

All'età di 15 anni, Agapito, individuato come cristiano, venne imprigionato e gli fu richiesto di riconoscere la natura divina dell’Imperatore. Il ragazzo rimase saldo nella sua fede. Fu flagellato alla presenza di Aureliano e successivamente sottoposto a tortura con l’imposizione sul capo di carboni ardenti. Poiché persisteva nel suo convincimento, gli vennero frantumate le mascelle e fu quindi esposto nell’Anfiteatro di Palestrina.

Il 18 agosto 274 venne decapitato con un colpo di spada, come si usava per i nobili cittadini romani. Nel IV secolo sul luogo del suo martirio sorse una basilica che ne accolse i resti.

Le reliquie del Santo furono donate dall’imperatore Arnolfo di Carinzia all’abbazia benedettina di Kremsmünster in Austria, e lì sono ancora conservate. Da secoli il Santo è venerato a Sant'Agapito (IS).