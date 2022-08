Firma Costanzo. In prova Rivoira

ALESSANDRIA - Leonardo Rivoira è stato il primo nome (su questo sito e sulle pagine del Piccolo) del mercato dell'Alessandria, che badava soprattutto a cedere (e ancora continua).

Adesso che qualcosa si muove in entrata, il difensore centrale classe 1998 può diventare un giocatore dei Grigi, strappando il 'primato' di "più anziano" del gruppo ad Alessandro Galeandro, l'attaccante 2000 appena 'firmato'.

Da ieri Rivoira è in prova, anche oggi in gruppo, e potrebbe essere utilizzato nell'amichevole di domenica mattina (campo Michelin, ore 10.30) contro l'Asca, prima di una decisione definitiva. Cresciuto nelle giovanili del Toro fino all'Under 19, Rivoira, che vive a Savigliano, ha sempre giocato nelle serie minori all'estero, l'ultima stagione in Spagna, nell'Orihuela, soprattutto in Svizzera (Lugano e Bellinzona) e un anno anche nello Sportaks, che disputa la Virsliga, primo livello in Lettonia.

Chi, invece, è già in rosa è Davide Costanzo, difensore 2002 della Primavera del Napoli, che è stato aggregato per la preparazione alla prima squadra, con Spalletti, 34 presenze e una rete nell'ultimo campionato. Il suo è un prestito secco.

Anche per lui l'amichevole di domenica potrebbe essere quella del debutto, se arriverà in città entro domani sera.-Più difficile vedere subito Galeandro, che era svincolato e, quindi, deve ancora fare tutte le visite mediche.