La lirica in piazza con gli Amici della Musica

STAZZANO - Sabato 20 agosto, la lirica in piazza a Stazzano grazie agli Amici della Musica. La Piccola Stagione musicale 2022 prevede un appuntamento di prestigio: alle ore 21, in piazza San Giorgio (la piazza della chiesa), si esibiranno Daria Masiero (soprano) e Gianni Mongiardino (tenore), accompagnati al pianoforte da Giulio Laguzzi.

L’evento musicale è realizzato in collaborazione con l’associazione turistica Pro Loco di Stazzano, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al coperto. Il soprano Daria Masiero è considerata una delle voci più importanti del panorama lirico; si è esibita con molti dei più grandi artisti nei più prestigiosi teatri e festival del mondo. La rapida ed intensa carriera ha condotto il tenore Mongiardino sui palcoscenici di teatri nazionali e alcuni fra i maggiori teatri del mondo. Laguzzi è direttore musicale del palcoscenico al Teatro Regio di Torino, dove lavora dal 1997 e dove ha diretto l’orchestra in alcuni concerti e in opere per ragazzi.