Triathlon, allenamenti a Mornese per la nazionale

La nazionale di triathlon si è allenata e ha soggiornato per quindici giorni a Mornese: proprio ieri, il sindaco Simone Pestarino e il consigliere comunale Eugenio Gastaldo, coadiuvati dalle suore dirigenti dell'Istituto, hanno incontrato e salutato i 25 azzurri ospitati nella Casa per Ferie Santa Maria Mazzarello.

"La Federazione Italiana di Triathlon, con una delegazione presente anche a Livigno, ha individuato in Mornese e nell'Ovadese il territorio ideale per svolgere i rigidi allenamenti di corsa, nuoto e bicicletta - sottolineano dall'amministrazione - I ragazzi e le ragazze professionisti, tra i 18 e i 25 anni, hanno soggiornato in paese per quindici giorni e, con loro, anche un campione europeo under 23. Entusiasta dell'esperienza, la Federazione ci ha ringraziato per la bellezza, la discrezione e l'accoglienza".