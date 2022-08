Il 21 agosto è la Giornata internazionale di commemorazione e omaggio alle vittime del terrorismo

Si celebra oggi, 21 agosto, la Giornata internazionale di commemorazione e omaggio alle vittime del terrorismo istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per onorare e sostenere le vittime e i sopravvissuti al terrorismo e per promuovere e proteggere il pieno godimento dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali.

Le Nazioni Unite ricoprono un ruolo importante nell'incentivare gli Stati membri ad attuare i pilastri fondamentali della Strategia Globale Antiterrorismo delle Nazioni Unite:

solidarietà e sostegno alle vittime;

e alle vittime; l’ assistenza al rafforzamento delle capacità;

al rafforzamento delle capacità; la creazione di reti di organizzazioni della società civile, in particolare le associazioni delle vittime del terrorismo, e l’offerta di sostegno alle stesse;

della società civile, in particolare le associazioni delle vittime del terrorismo, e l’offerta di sostegno alle stesse; l’incoraggiamento degli Stati membri a promuovere, proteggere e rispettare i diritti delle vittime.

Inoltre le Nazioni Unite hanno lavorato anche per fornire risorse, mobilitare la comunità internazionale e affrontare meglio i bisogni delle vittime del terrorismo.

La settima risoluzione della Strategia sostiene l'importanza di sostenere i diritti e i bisogni delle vittime del terrorismo, in particolare delle donne, dei bambini e delle persone colpite dalla violenza sessuale e di genere commessa dai terroristi. Incita, per di più, gli Stati Membri a ideare dei piani nazionali di assistenza completa per le vittime del terrorismo e le loro famiglie per affrontare i bisogni immediati, a breve e a lungo termine delle vittime del terrorismo, anche con la collaborazione con organizzazioni della società civile e del settore privato, che possono svolgere un ruolo prezioso nell’assistenza.