Il 22 agosto è la Giornata mondiale del latte vegetale

Oggi, 22 agosto, e la Giornata mondiale del latte vegetale (World Plant Milk Day) istituita nel 2017 dal co-fondatore del magazine Plant Based News Robbie Lockie in collaborazione con il gruppo internazionale di sensibilizzazione alimentare ProVeg, con lo scopo di far conoscere alternative al latte vaccino e sensibilizzare la popolazione sui vantaggi che queste possibilità possono apportare alla nostra vita e non solo, come il miglioramento della salute, dell'ambiente e il benessere degli animali liberi dallo sfruttamento per fini alimentari.

Il settore è in continua crescita, infatti si stima che entro il 2024 potrà fatturare fino a 34 miliardi di dollari a livello globale, rispetto agli 8,2 miliardi del 2014: negli ultimi 10 anni il consumo di bevande alternative al latte è cresciuto ad un tasso annuale dell’8% ed ormai rappresenta, a livello mondiale, un valore al consumo che supera i 18 miliardi di dollari.

Il mercato italiano

Secondo una ricerca condotta dalla piattaforma Everli, marketplace della spesa online, circa il 78% degli italiani ha provato almeno una volta un’alternativa vegetale al latte vaccino, e più del 12% lo consuma abitualmente. La crescita del consumo di questo tipo di bevande sicuramente è legata all'insorgere di intolleranze e allergie ai latticini, ma anche da una maggiore consapevolezza in tema di scelte alimentari. Questa scelta è stata per lo più introdotta sulle tavole degli italiani autonomamente dai consumatori, circa il 39%, anche se la bevanda è arrivata anche grazie ai consigli di medici e nutrizionisti (19%), o da amici e parenti (19%), o dal web (12%).

Le regioni con un consumo più assiduo di latte vegetale sono la Lombardia e il Veneto, per quanto riguarda invece la provincia più incline all'utilizzo di questa bevanda è quella di Torino, anche se si registra un incremento di spesa del 133% a Padova nel 2020, del 41% a Trieste e del 2% a Bologna. Il latte vegetale preferito dagli italiani rimane quello di mandorla, seguito da quello di cocco.