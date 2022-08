Le colonne sonore dei cartoni in chiave jazz

LERMA - “Meet the cartoon” è il titolo del prossimo appuntamento della nuova rassegna musicale “Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo” col coordinamento artistico dell’Orchestra Classica di Alessandria, previsto venerdì 26 agosto presso la Sala della Società Filarmonica a Lerma, alle ore 21.15. Ascolteremo alcune tra le più conosciute colonne sonore e canzoni tratte da celeberrimi cartoni animati riproposti in chiave jazz, con arrangiamenti mai banali e intrisi di indubbie raffinatezze stilistiche, oltre ai tradizionali standard jazzistici di sempre.

Protagonisti The 3 in jazz, una formazione composta da tre musicisti differenti per stile ed età, ma omogenei nella passione per il linguaggio jazzistico: Massimiliano Mostardini al pianoforte, Luca Stignani alla batteria e Leonardo Barbierato al basso elettrico.

Per info e prenotazioni: cell. 351 9013205.