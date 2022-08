Spinetta, proteste per un cantiere in via Frugarolo

Proteste di residenti e commercianti dell'area di via Genova angolo via Frugarolo, a Spinetta Marengo: questa mattina, come si può vedere nel video di un nostro lettore, è stato aperto un cantiere - nell'ambito delle operazioni per la messa in sicurezza del rio Lovassina - senza che nei giorni scorsi nessuno apponesse dei cartelli. "E' una cosa assurda, perché si tratta di lavori che dureranno oltre un mese, da come abbiamo saputo dagli addetti in loco".