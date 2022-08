"Diavolo Rosso", omaggio a Giovanni Gerbi e Sandrino Carrea

GAVAZZANA - La compagnia Coltelleria Einstein, in sinergia con il Teatro dell’Ortica di Genova, è l’organizzatrice del Festival delle Valli dello Scrivia, giunto quest’anno alla seconda edizione e che prevede spettacoli di vario genere nei borghi di Piemonte e Liguria. Sabato 27 agosto (inizialmente era previsto per il 7 agosto), il festival sarà a Gavazzana: alle ore 21.30, appuntamento nella piazza degli Scacchi con la rappresentazione di ‘Diavolo Rosso’, avventure, imprese e mitiche astuzie di Giovanni Gerbi, il grande campione del ciclismo del primo ‘900, nel racconto del pronipote Giorgio Boccassi. Biglietto: 10 euro; prenotazioni al 348 8720266. Sabato, Boccassi inserirà nel suo racconto teatrale anche un omaggio a Sandrino Carrea di Cassano, gregario di Coppi, ricordando la sua forza sportiva. Nel 1952 Carrea indossò, per un giorno, la maglia gialla al Tour de France.

Giovanni Gerbi è stato un pioniere del ciclismo professionista: oltre a possedere una potenza incredibile, una resistenza eccezionale e una volontà ferrea, Gerbi ha studiato sin dall’inizio della sua carriera le tecniche migliori per correre in bici. È stato uno dei primi, se non il primo, a fare i sopralluoghi per studiare le corse, uno dei primi a usare il massaggio prima e dopo le gare, a adattare gli elementi della bici per migliorare la posizione in sella, a tagliarsi i capelli corti corti per essere più aerodinamico e così via. Ma l’epos del Diavolo Rosso è fatto anche dei suoi stratagemmi incredibili, dalle sue astuzie e spesso dai suoi inganni omerici, dalle sue scelte truffaldine. L’evento ha la collaborazione logistica, oltre che del Comune di Cassano, anche della Pro Loco Belvedere San Martino di Gavazzana. Nella serata sarà presentato il libro ‘Diavolo Rosso. Anima di fuoco’ di Giorgio Boccassi, ed. Caosfera. Il Festival delle Valli dello Scrivia è sostenuto dai Comuni di Cassano e Tortona e dalla Fondazione CrAl (bando “Terre belle”).