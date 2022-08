Sem Cup, dodici premi verso il rush finale

SERRAVALLE SCRIVIA - Dodici premi, otto per le coppie e quattro individuali: la Sem Cup fa tappa al Golf Club Serravalle, la terzultima, e si prepara alla volata verso la finalissima.

In campo 31 formazioni nella louisiana su 9 buche: miglior netto per Alberto Macagno e Stefano Repetto, con 31, sul podio anche Giovanni Rossanigo e Giulietta Cabras ( 29) e Sandro Setta e Marco Gatti (27), seguono Emilio Carbone e Giancarlo Ponta (27) e Alberto Sacchi e Marzio Vinciguerra (25).

Lordo vincente per Giovanni Cosso e Adriano Ceva, con 20. Prima coppia mista Paolo Polidori e Germana Calissano con 26, tra le lady Cinzia Loria e Gabriella Depetro con 24.

Nearest to the pin per Dante Cattaneo e Luisa Verri, longest drive per Enrico Blasi e Cristina Bottazzi.

Ora ancora due appuntamenti, il 9 settembre a Colline del Gavi, il 23 la finale a Villa Carolina.