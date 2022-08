Addio a Renzo Beltrami, storico commerciante alessandrino

Addio a Renzo Beltrami, 78 anni, storico commerciante alessandrino: la notizia, improvvisa, ha lasciato senza parole i tanti amici anche in Ascom. La Bottega d'Arte di corso Roma, chiusa da una dozzina di anni, era un punto di riferimento per l'eleganza dei suoi oggetti e per la gentilezza con cui quotidianamente si veniva accolti, anche solo per un saluto. Condotta insieme al fratello Gianni, era stata fondata dal padre nel 1931, e portata avanti per ottant’anni.

"Parliamo di una famiglia storica del commercio alessandrino - commenta Vittorio Ferrari, presidente di Confcommercio Alessandria - Renzo è stato sempre impegnato anche all'interno della nostra associazione, compresa la collaborazione nella Miv, la mutua integrativa volontaria che è uno dei nostri fiori all'occhiello".