Bertram rompe il ghiaccio con Massagno

APRICA - Indicazioni positive per Bertram nel primo scrimmage stagionale contro la formazione svizzera del Massagno. Dopo dieci giorni di lavoro nel ritiro di Livigno, i bianconeri si sono imposti in tutti i quattro quarti giocati (punteggio riazzerato allo scadere di ogni 10’) mostrando buone trame di gioco.

Coach Ramondino ha impiegato tutti e dodici giocatori del roster. Il Derthona scenderà in campo domenica (ore 19) Scandiano per affrontare Reggio Emilia.

Così l'allenatore a fine gara: “È stata una partita con tanti alti e bassi, come è normale che sia dopo otto o nove giorni di lavoro. È utile prendere subito spunto per il prossimo periodo, in cui dobbiamo cercare sia un linguaggio che soluzioni comuni a quello che accade in campo”.

Sam Massagno – Bertram 68-88

(21-23, 22-25, 14-18, 11-22)

Sam Massagno: Williams 8, Botuli 12, Martino 11, Madjan D. 5, Kovac 2, Koludrovic 4, Veri, Stevanovic, Tanackovic, Madjan M. 16, Galloway 9, Caprotti 2, Terrier ne. All. Gubitosa

Bertram Derthona: Christon 4, Candi 11, Tavernelli, Filloy 9, Okeke 9, Severini, Harper 6, Daum 17, Cain 4, Radosevic 8, Macura 13, Filoni 8. All. Ramondino