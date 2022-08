Venerdì alle 11 l'ultimo saluto a Renzo Beltrami

Saranno celebrati venerdì 2 settembre alle 11 nella parrocchia di Sant'Alessandro i funerali di Renzo Beltrami, 78 anni, scomparso all'improvviso in Francia: sono le Onoranze Funebri Bagliano, con la consueta professionalità, ad occuparsi delle pratiche necessarie per il ritorno a casa dello storico commerciante alessandrino, simbolo di cortesia ed eleganza e, anche, di una città che purtroppo non c'è più.

Il rosario verrà recitato nella medesima chiesa giovedì 1 settembre alle 20, mentre un ultimo saluto si potrà effettuare anche a partire dalle 16.30, sempre di giovedì 1 settembre, alla Casa Funeraria Bagliano di via Parini.