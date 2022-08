Il 31 agosto è la Giornata internazionale per le persone di discendenza africana

Ricorre oggi, 31 agosto, la Giornata internazionale per le persone di discendenza africana istituita dal 2021 con lo scopo di promuovere i contributi della diaspora africana nel mondo e per eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone di origine africana.

La creazione della giornata ha anticipato di poco la riunione ad Alto Livello dell’Assemblea Generale del 22 settembre 2021 in occasione del 20° anniversario della Dichiarazione e del Programma d’Azione di Durban, riguardante il tema “Riparazioni, giustizia razziale e uguaglianza per le persone di origine africana”.

Tra il 31 agosto e il 4 settembre in Costa Rica è stata organizzata infatti una serie di attività: la cerimonia ufficiale del 31 agosto tenutasi a San Jose ha previsto la partecipazione di diverse istituzioni e personalità come l'HC per i diritti umani, la DG UNFPA e l'allora Vicepresidente del Costa Rica, Epsy Alejandra Campbell Barr. Le iniziative dei giorni seguenti erano articolate in diversi forum e attività: uno ad alto livello, uno economico e commerciale per gli afrodiscendenti, un dialogo con la società civile per promuovere i diritti degli afrodiscendenti e una cerimonia culturale per inaugurare la Giornata internazionale. La cerimonia di chiusura con la comunità afro-costaricana di Cahuita ha visto come conclusione esibizioni di artisti locali e internazionali, l'uscita di una canzone e il lancio di un mini-documentario.

Agli eventi hanno partecipato (sia di persona che online) governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile, università, media e leader di origine africana di tutto il mondo. L'UNFPA e l'OHCHR sono le leader della ricorrenza.