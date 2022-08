Il santo di oggi, 31 agosto, è San Giuseppe di Arimatea

Membro del Sinedrio e discepolo di Gesù

Arimatea (Palestina), I sec.

E' un ricco proprietario terriero e membro autorevole del sinedrio. Discepolo di Gesù, ma per paura dei giudei, non dimostra la propria fede. E' lui che ottiene da Pilato il corpo di Gesù dopo la sua morte, che altrimenti sarebbe stato sepolto in una fossa comune. Con Nicodemo, depone Gesù avvolto da bende e cosparso di oli aromatici, nella sepolcro fatto scavare appositamente. Giuseppe, raccoglie in un catino l'acqua mista a sangue di Gesù, dopo averlo lavato e la storia di questo recipiente diventa leggenda: viene tramandato ai figli per varie generazioni finchè il patriarca di Gerusalemme ne entra in possesso. Temendo che possa finire nelle mani degli infedeli, lo consegna a Enrico III d'Inghilterra e scompare. Mentre invece nella sacrestia della chiesa di San Lorenzo a Genova, è conservato il Sacro Catino, nel quale secondo la leggenda, Giuseppe avrebbe raccolto il sangue di Cristo crocefisso.

