Outlet, arriva il "Tour Rosa" di Komen per la salute delle donne

SERRAVALLE SCRIVIA — All’Outlet di Serravalle Scrivia torna il Tour Rosa per la salute delle donne, che coinvolge la “Carovana della prevenzione” di Komen Italia, il programma nazionale di promozione della salute femminile che offre esami diagnostici gratuiti. Mercoledì 14 e giovedì 15 settembre le unità mobili di Komen Italia offriranno prestazioni cliniche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno, con l’aiuto di medici e radiologi specializzati e l’utilizzo di strumenti di screening ad alta tecnologia.

Ad aiutare a sensibilizzare su temi essenziali Maria Grazia Cucinotta, madrina d’eccezione di tutto il progetto, da anni vicina alle donne per sostenere l’importanza della prevenzione. A tutte le donne e ai loro accompagnatori sarà poi donato il “Ribbon Rosa” di Komen Italia, simbolo della lotta ai tumori del seno.

Il gruppo McArthurGlen ha deciso di sostenere nuovamente il progetto del Tour Rosa per la Salute delle Donne consapevole della propria responsabilità all’interno delle comunità in cui opera e della rilevanza che l’universo femminile ricopre per la vita quotidiana dei propri outlet: circa il 70 per cento del personale dei punti vendita e dei dipendenti McArthurGlen è donna, così come sono donne oltre metà dei visitatori annui.

Questa seconda edizione del Tour Rosa si arricchisce, inoltre, di una collaborazione con Pinko che ha realizzato una speciale maglietta in edizione limitata venduta all’interno degli store Pinko e presso la Carovana della Prevenzione durante il periodo del Tour. Il ricavato della vendita di queste magliette andrà a sostenere le attività di Komen Italia.

Tra le malattie che minacciano la salute femminile i tumori al seno rappresentano un rischio tra i più concreti. Con oltre 56 mila nuovi casi l’anno solo in Italia, infatti, i tumori del seno sono le neoplasie più frequenti nel sesso femminile. La loro incidenza è in continuo aumento e sebbene spesso si tratti di tumori curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di mille donne ogni mese nel nostro paese perdono la vita per questa malattia.

Come partecipare allo screening

La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista. Per iscriversi allo screening sarà necessario compilare un form: https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-Serravalle