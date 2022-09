Incendio a Vignole. Il sindaco: «C'è cloro, chiudere le finestre»

AGGIORNAMENTO — I vigili del fuoco riferiscono che il rogo ha interessato alcune parti dell’impianto tecnologico, ed è stato necessario l’invio dell’autobotte del comando provinciale di Alessandria per il rifornimento dei mezzi impegnati. Le operazioni di bonifica si sono concluse nelle prime ore del mattino. Non risultano persone coinvolte.

VIGNOLE BORBERA — Un incendio ha interessato questa sera, lunedì 5 settembre, una struttura di servizio dell'acquedotto, situata nella frazione Variano Inferiore di Vignole Borbera. Le fiamme, scaturite per motivi ancora da appurare, hanno provocato anche la diffusione in atmosfera di cloro e alcuni residenti della zona hanno accusato bruciore agli occhi. Il sindaco Giuseppe Teti ha diramato un comunicato con cui raccomanda di tenere le finestre chiuse. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri e personale dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.