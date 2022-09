Luese Cristo, brindisi prima della gara storica

ALESSANDRIA - "Un quartiere, una squadra, un legame" è il motto della Luese Cristo. Che non poteva non iniziare la prima storica Eccellenza 'a casa', a Centogrigio, dove Adamo e i suoi uomini si stanno allenando e dove disputeranno le gare casalinghe.

Ma il cammino inizierà in trasferta, a Centallo, "la nostra prima partita in una categoria inedita per noi. Domenica sarà una giornata storica - sottolinea il direttore generale Daniel Romeo - con un prologo insieme ai nostri sponsor e alle persone che hanno nel cuore i nostri colori".

Appuntamento venerdì, dalle 20, a Centogrigio, per la presentazione ufficiale, affidata a Stefano Venneri. Alle 20.15 giocatori e staff incontreranno gli sponsor, per un aperitivo. Alle 21 la passerella, con i tifosi.

La serata sarà anche l'occasione per consegnare ai partner ufficiali gli abbonamenti per seguire tutte le gare interne. "Questo appuntamento è, anche, una opportunità per gli sponsor - insiste Romeo - che potranno conoscersi e, perché no, costruire sinergie". Dal club un invito "a chi è interessato a conoscere meglio e sostenere il progetto della Luese Cristo: è sufficiente confermare, entro giovedì alle 18, chi venerdì si unirà a noi"