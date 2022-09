Rogo di inizio agosto: la Provincia omaggia le squadre di soccorso

SPIGNO MONFERRATO - Circa 40 ettari di bosco in fiamme, lungo un versante particolarmente scosceso. Nei primi giorni di agosto un vasto incendio si è sviluppato nel territorio comunale di Spigno, al confine con Serole. Le virulenza del rogo, alimentata dal vento, ha richiesto anche l'impiego dei mezzi aerei. A più riprese sono intervenuti gli elicotteri del Servizio Regionale e i Canadair dei Vigili del Fuoco, coordinati dal Coau (Centro Operativo Aereo Unificato), poiché - come fanno sapere i volontari dell'Aib, la squadra Anti Incendi Boschivi e Protezione Civile di Bistagno - «la temperatura sviluppatasi non permetteva alle squadre a terra di avvicinarsi al “fronte fiamma” per operare in sicurezza».

Proprio le squadre del Corpo Aib Piemonte insieme agli uomini dei Vigili del Fuoco (coordinati dal DOS e dal CoAIB) «in costante contatto radio sia con i velivoli che con gli operatori a terra, hanno potuto gestire al meglio una situazione non facile considerando anche la velocità di propagazione del fuoco e l’evoluzione nel suo complesso del fenomeno».

Una complicata operazione portata a termine con successo e in sinergia fra gruppi di soccorso diversi, ai quali domenica 4 è giunto il ringraziamento della Provincia di Alessandria per voce e presenza del presidente Enrico Bussolino con una breve cerimonia ufficiale nei locali della Soms di Spigno Monferrato.

«Gli AIB impiegati nell’ estinzione e nella bonifica - spiega Enzo Cavallo, caposquadra del gruppo Aib bistagnese - sono stati circa 140 pari ad una somma di circa 1.100 ore lavoro, con una rotazione di 60 automezzi con attrezzatura specifica. Vorrei ricordare alle Istituzioni ed anche ai cittadini che maggiore sarà il riconoscimento al nostro operato, a volte difficile, maggiore potrà essere la tutela del nostro patrimonio boschivo (basti pensare alla biodiversità che si perde in un evento del genere) considerato uno dei più importanti del nostro Paese. Un grosso ringraziamento agli Aib del Piemonte, ai Vigili del Fuoco (con i quali si opera sempre più fianco a fianco) ed a tutti gli enti e associazioni intervenute a vario titolo».