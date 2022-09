Sylla e Speranza, un turno di stop

ALESSANDRIA - Un turno di squalifica annunciato per Youssouph Sylla e per Mattia Speranza, fermati dal giudice sportivo per il doppio giallo a Imola, che salteranno così la prima al Moccagatta, domenica, contro la Virtus Entella.

Due rossi evitabili, soprattutto quello di Sylla, ammonito per il fallo di mano (sbagliato e inutile) nell'azione del rigore e, pochi minuti dopo, reo di aver saltato con i gomiti alti colpendo un avversario in un tentativo di azione offensiva.

Anche per Speranza almeno uno dei due gialli assolutamente evitabile. Per Rebuffi, che oggi ha diretto il primo allenamento della settimana, una soluzione in meno a centrocampo, dove è da valutare il recupero di Mionic, fermato da un fastidio al flessore prima del debutto.

Domani doppia seduta al centro Michelin.

Al pomeriggio, dalle 15 alle 18, botteghini aperti per gli abbonamenti: fino ad ora 290 tessere, ma al conteggio dovranno essere aggiunti quelli online e nei punti Vivaticket, con vendita aperta ieri.