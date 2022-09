Grigi, cambia il preparatore. Arriva Vincenzo Franco

ALESSANDRIA - A Imola non era in campo a seguire il riscaldamento della squadra, di cui si è occupato il vice allenatore, Claudio Lombardo. Ora Niccolò De Giorgi non è più nello staff dell'Alessandria.

Il preparatore atletico, che l'anno scorso si era occupato, soprattutto, del recupero infortuni, aveva iniziato la stagione nel gruppo di Fabio Rebuffi, ma negli ultimi giorni è passato a un altro club, accompagnato dai ringraziamenti "per professionalità e impegno".

Al suo posto c'è Vincenzo Franco, 38 anni, da oltre 10 impegnato con questo ruolo in alcuni club. La permanenza più lunga è nella Reggina, sette campionati, poi Imolese e, nell'ultima annata, Primavera Toro, sotto la guida tecnica di Federico Coppitelli. Ha lavorato anche all'estero, in Cina, dove ha seguito la formazione di giovani calciatori