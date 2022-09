"Oggi abbiamo presentato la nuova Paglieri"

Paglieri, che da oltre 200 anni produce e commercializza prodotti per la cura delle persone e della casa, ha voluto radunare la propria popolazione aziendale al ristorante “La Fermata” di Spinetta Marengo per presentare in anteprima la propria “Future Vision”, un nuovo approccio strategico basato su 4 pilastri: valori, cultura, sviluppo e innovazione.

All’orizzonte importanti novità che saranno implementate per migliorare non solo la presenza sui mercati, ma anche l’attenzione verso le persone, l’ambiente e il territorio in cui l’azienda opera.

“Oggi per noi è una giornata speciale - spiega Debora Paglieri, amministratore delegato di Paglieri Spa - Abbiamo presentato la nuova Paglieri: con uno sguardo al futuro, ma rimanendo sempre ancorati alle tradizioni e alla storia che ci ha portato fin qui. Abbiamo deciso di farlo in un’occasione conviviale, insieme alle nostre persone, per poter festeggiare insieme, proprio come una grande famiglia. Mio nonno e mio padre hanno sempre tenuto la porta aperta a tutti, c’è sempre stato un dialogo costruttivo con tutti i nostri collaboratori, la vera forza del nostro successo. Vogliamo proseguire su questa strada e offrire loro un ambiente accogliente e sereno, proponendo quel cambiamento culturale ed operativo che si rende necessario per affrontare insieme le sfide di domani".