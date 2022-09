Europei juniores, tris di medaglie per Bonazzi e Palella

WROCLAW - Tre medaglie nel palmares del Tiro a Segno di Novi. E' il bottino di due giovani talenti della sezione stella d'oro al merito sportivo, Edoardo Bonazzi e Michele Palella.

Il primo dei due azzurri a salire sul podio è Bonazzi (foto sotto), 20 anni, da Pozzolo, protagonista di una sfida avvincente ed emozionante nella carabina 3 posizioni (50 metri): per lui argento, bravo a farsi spazio tra i due francesi Baily e Aufrere, con una prestazione in cui conferma, oltre alle sue qualità, grande freddezza e maturità.

Secondo gradino del podio anche per Michele Palella nella pistola automatica, 24 punti per lui, davanti a lui solo il transalpino Chesnel, con 31 punti. A distanza di poche ore Palella concede il bis in zona premi, bronzo nella pistola standard 25 metri, 560/600 il suo punteggio nella gara vinta dal compagno di nazionale, Matteo Mastrovalerio.