Russo, gol storico. Sprofondo Acqui

CENTALLO - Di gol, in carriera, Gigi Russo ne ha segnati tanti. Quello di oggi a Centallo ha un valore speciale: è il primo della Luese Cristo in Eccellenza. Vale anche il pareggio (1-1) e un punto che dà fiducia al gruppo di Adamo (in tribuna, squalificato. Al suo posto il vice, Tascheri).

Gli alessandrini vanno sotto al 34' del perimo tempo, a segno Aloia, ma restano compatti e inseguono la parità, che il capitano realizza al 17' della ripresa. Risultato che aiuta a preparare la prima in casa, domenica con il Cuneo, oggi vittorioso di misura.

Harakiri termale

Bocciato, e nettamente, l'Acqui al primo esame. Alba Calcio è una favaorita, certo, ma da chi vuole lottare per stare in alto è lecito attendersi una prestazione molto diversa.

Invece i termali subiscono un poker al passivo che è come un pugno nello stomaco. Per gli ospiti le reti di Shtjefni, Nania, Cornero e Bacco.

Le formazioni

Acqui: Ivaldi; Costa Pisani, Cirio, Morabito, Emiliano, Baldizzone, Bollino, Genocchio, Innocenti, Piana. A disp.: Cipollina, Verdese, Sciutto, Cavallot6ti, Martino, Mazzarelli, Morganti, Sciacca, Carrese, All.: Merlo

Luese Cristo: Bodrito, Mendolia, Milanese, Cascio, Spriano (41'st Liguoro), Silvestri, Binello (1'st Vecchi), Russo, Kankam, Simone, Dan (1'at Ferretti)