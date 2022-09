Il Santo di oggi, 12 settembre, è San Guido di Anderlecht

Pellegrino

La vita del Santo

Nasce ad Anderlecht (Germania) nel 950 circa da una povera famiglia di contadini e la povertà sarà sempre la sua scelta, il suo stile di vita. Si priva di tutto per gli altri infatti è considerato precursore di San Francesco d’Assisi, tanto da essere soprannominato “il povero di Anderlecht”.

Lascia presto la famiglia per mettersi a servizio di un sacerdote nella chiesa di Mariansee a Laken, non lontano da Bruxelles. Decide di intraprendere un’attività commerciale a cui destinare l’intera rendita ai poveri della città. Ma non è la via più facile: lascia tutto e veste l’abito del pellegrino.

La morte del Santo

Per sette anni Guido viaggia per le vie d’Europa e non solo. Torna a casa, nella sua città natale, stanco e malato. Muore poco tempo dopo: è il 12 settembre 1012 circa.

Le sue reliquie riposano nella Collegiata di Anderlecht.

Canonizzato nel 1112, un secolo dopo la sua morte, per molto tempo viene dimenticato, ma i prodigi che avvengono sulla sua tomba ne ricordano al mondo la figura.