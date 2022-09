MONTECASTELLO - Scenarios è un progetto di ricerca e innovazione - e di eccellenza per il territorio - selezionato nell’ambito del programma EUHorizon 2020 finalizzato a contribuire all’obiettivo Green Deal europeo verso “l’ambizione di inquinamento zero per un ambiente libero da sostanze tossiche”.

Iniziativa promossa e coordinata dal professor Francesco Dondero del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale. E Montecastello, la cui popolazione è stata esposta al cC6O4 trovato nel pozzo dell’acqua potabile, sarà teatro di ricerca. Ne abbiamo parlato col sindaco del paese, Gianluca Penna.