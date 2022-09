MOLETO - Nel campo adiacente la strada, ieri pomeriggio - domenica - c'erano ancora i resti di un'auto praticamente distrutta. Il tratto di strada interessato è quello tra Ottiglio e Olivola, praticamente nella zona sotto Moleto.

Il caso è al vaglio dei carabinieri: un automobilista ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada in modo autonomo. Il mezzo si è cappottato. Lui e la compagna sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Alessandria: sono feriti ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.

Incidente a Serravalle

Nella notte tra sabato e domenica, invece, si è verificato un grave incidente stradale a Serravalle: un automobilista ha perso il controllo dell'auto finendo contro un palo ed è stato ricoverato all'ospedale di Alessandria in gravi condizioni. Il 118 intervenuto ha effettuato il trasporto dell'uomo in "codice rosso".