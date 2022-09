La task force della Polizia per controllare il territorio

ALESSANDRIA - Tortona, Novi e Serravalle. Queste le zone dove si sono concentrate le operazioni di controllo sul territorio della Polizia. Una task force che ha visto l’intervento anche dell’Anticrimine di Torino.

Quattro giornate ripartite in due settimane: a Tortona, in tre distinti luoghi, nei pressi della stazione ferroviaria è stato trovato un involucro riconducibile a un contenitore di droga, infatti c’erano 8,68 grammi di hashish e una piccola quantità di marijuana.

Sempre a Tortona, la Polfer ha sequestrato 10 grammi di hashish durante il controllo ad un uomo: è stato sanzonato amministrativamente per il possesso della sostanza e allontanato dal Comune.

Nei giardini davanti alla stazione di Serravalle, grazie anche all’unità cinofila, sono stati sequestrati 9 panetti di hashish per un totale di 882 grammi. Tra la vegetazione è stata trovata sostanza riconducibile a cocaina (180 grammi).

Questo è solo l’inizio di un programma di interventi che verrà estesa probabilmente in altri centri della provincia.

È in corso una conferenza stampa per illustrare i dettagli delle operazioni.